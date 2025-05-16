Каземіро: Збірній Бразилії було потрібне таке гучне ім'я, як Анчелотті

Хавбек Манчестер Юнайтед Каземіро схвально висловився щодо призначення Карло Анчелотті на посаду головного тренера збірної Бразилії.

Слова 33-річного бразильця наводить ESPN.

12 травня Бразильська конфедерація футболу (CBF) оголосила про початок співпраці з італійським фахівцем, який очолить "селесао" цього літа.

Під керівництвом Анчелотті Каземіро грав у Реалі. Там вони разом ставали чемпіонами Іспанії та вигравали Лігу чемпіонів.

"Після того, як пішов Тіте, я думаю, що це мав бути саме він. Бразилія потребувала таких професіоналів, як він, Бразилія потребувала гучного імені, як він, когось, хто викликає повагу. Карло винятковий. Він неймовірний, те, як він говорить про футбол, те, як він розуміє футбол. Давайте насолоджуватися цим, тому що незалежно від того, виграє він чи програє, коли цей хлопець говорить про футбол, у нього є харизма, сила, яка змушує гравців грати на максимумі, витягувати з них максимум, виявляти їхні найкращі якості", – сказав Каземіро.

Контракт Анчелотті з CBF розрахований тільки до кінця циклу чемпіонату світу 2026 року.

"Я щасливий, що тренер такого рівня тренуватиме збірну Бразилії, але мені трохи сумно, що це лише на короткий час. Я знаю його особисто, я знаю його дуже добре, і лише один рік... Цього недостатньо. Нам потрібно більше. На мою думку, з огляду на обставини, він повинен був очолити команду раніше".

Каземіро не втрачає надії пограти ще раз під керівництвом "Папи Карло". Півзахисник не викликається до лав "пентакампеонів" з жовтня 2023 року.

"Важко говорити про повернення до збірної. Це неминуче, коли ти говориш про велич такого тренера, як він, ти ближче до перемоги. Звичайно, я повторюся, не факт, що Бразилія одразу виграватиме. Але коли у вас є тренер такого рівня, і він їде до збірної Бразилії, звичайно, ви відчуваєте це, звичайно, ви хочете повернутися до збірної Бразилії".

У нинішньому сезоні Каземіро взяв участь у 39 матчах Манчестер Юнайтед в усіх турнірах, у яких він відзначився 5 голами та 3 асистами.

Раніше стало відомо, що бразильський суд усунув президента CBF Еднальдо Родрігеса та членів правління Конфедерації.