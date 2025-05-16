Бонуччі може повернутися в Ювентус в якості тренера

Легендарний ексзахисник і капітан Ювентуса Леонардо Бонуччі може повернутися в клуб у якості тренера.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За його інформацією, Бонуччі може очолити молодіжну команду Ювентуса або увійти до тренерського штабу першої команди.

Нещодавно він вечеряв у Римі зі спортивним директором клубу Крістіаном Джунтолі та своїм експартнером по центрі захисту Джорджо К’єлліні, який обіймає посаду Керівника відділу інституційних зв’язків Ювентуса. На вечері сторони обговорювали можливу співпрацю.

Бонуччі виступав за Ювентус у 2010 – 2017 і 2018 – 2023 роках. Кар’єру гравця 38-річний італієць завершив влітку минулого року, після чого став асистентом головного тренера збірної Італії U-20.