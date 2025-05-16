Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Бонуччі може повернутися в Ювентус в якості тренера

Олег Дідух — 16 травня 2025, 13:23
Бонуччі може повернутися в Ювентус в якості тренера
Леонардо Бонуччі
instagram.com/bonuccileo19

Легендарний ексзахисник і капітан Ювентуса Леонардо Бонуччі може повернутися в клуб у якості тренера.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За його інформацією, Бонуччі може очолити молодіжну команду Ювентуса або увійти до тренерського штабу першої команди.

Нещодавно він вечеряв у Римі зі спортивним директором клубу Крістіаном Джунтолі та своїм експартнером по центрі захисту Джорджо К’єлліні, який обіймає посаду Керівника відділу інституційних зв’язків Ювентуса. На вечері сторони обговорювали можливу співпрацю.

Бонуччі виступав за Ювентус у 2010 – 2017 і 2018 – 2023 роках. Кар’єру гравця 38-річний італієць завершив влітку минулого року, після чого став асистентом головного тренера збірної Італії U-20.

Леонардо Бонуччі Ювентус

Леонардо Бонуччі

Легендарний італійський захисник розпочав тренерську кар’єру
Буффон одружився на телеведучій після девʼяти років стосунків
Бонуччі: Не знаю, чи потрібно К'єзі залишати Ювентус
Бонуччі: Мотта має все, щоб стати великим тренером
Бонуччі оголосив про завершення кар'єри

Останні новини