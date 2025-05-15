Харлан привітала фанатів із Днем вишиванки, опублікувавши фото у сукні з українським орнаментом

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан приєдналася до святкування Дня вишиванки.

Українська спортсменка поділилася з підписниками в соцмережах святковим знімком.

На фото Харлан постала у вишуканій сукні з чорної тканини, оздобленій біло-золотистим орнаментом.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх 2024 Ольга здобула бронзову нагороду в особистому турнірі шаблісток, а також виграла золоту медаль в командних змаганнях разом з Аліною Комащук, Оленою Кравацькою та Юлією Бакастовою.

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Нещодавно Харлан поділилася ефектними кадрами на тлі мальовничого пейзажу зі своїм коханим Луїджі Самеле.

Восени італієць зробив пропозицію руки та серця. Після цього пара провела багато часу на батьківщини італійського фехтувальника, де українка поділилася кадрами приготування домашньої пасти.