АПЛ запровадить "капітанське" правило, яке використовується у турнірах під егідою УЄФА

АПЛ має намір запровадити в сезоні-2025/26 правило, яке дозволить капітанам говорити з арбітрами лише про ключові рішення.

Про це повідомляє The Athletic.

Це правило було запроваджено УЄФА на чемпіонаті Європи 2024 року і застосовується в змаганнях під егідою спілки цього сезону.

Запроваджуючи цю ініціативу напередодні Євро-2024, сподівалися, що вона сприятиме зміцненню "довіри" між гравцями та офіційними особами та запобігатиме "скупченню натовпу" біля арбітрів.

Капітанів попросили стежити за тим, щоб їхні одноклубники не підходили говорити з арбітрами. Це правило має формувати тільки прямі розмови між капітаном і суддею.

Рада Міжнародної федерації футбольних асоціацій (IFAB), яка розробляє правила гри, погодилася завершити випробування цього правила в березні.

Воно буде включено до правил гри сезону-2025/26 як нове керівництво "для будь-яких змагань, які бажають застосовувати принцип, за яким тільки капітан звертається до арбітра в певних ситуаціях".

Раніше стало відомо, хто увійшов до списку претендентів на звання найкращого тренера сезону в АПЛ.