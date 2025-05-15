Швейцарія розгромила Німеччину, Фінляндія декласувала Словенію на чемпіонаті світу-2025

У четвер, 14 травня, в межах сьомого ігрового дня чемпіонату світу з хокею 2025 року в елітному дивізіоні заплановане проведення чотирьох матчів.

У першому поєдинку ігрового дня збірна Швейцарії розгромила Німеччину завдяки покеру 32-річного нападника Цюриха Свен Андрігетто. Перемога дозволила швейцарцям очолити групу В з 10 очками в активі.

В паралельній зустрічі Фінляндія розібралася з командою Словенії, закинувши дев'ять шайб у їх ворота.

Чемпіонат світу з хокею – елітний дивізіон

15 травня

Група А

Фінляндія – Словенія 9:1 (3:0, 4:1, 2:0)

Група В

Швейцарія – Німеччина 5:1 (0:0, 4:0, 1:1)

21:20 Канада – Австрія

21:20 Чехія – Угорщина

Турнірна таблиця Групи А



Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Групи В

Standings provided by Sofascore

Швеція розбила Латвію, а США в овертаймі дотиснули Норвегію.