Леоненко виділив найгіршого гравця матчу Динамо – Шахтар у фіналі Кубку України

Ексфорвард Динамо Віктор Леоненко оцінив поразку київського клубу донецькому Шахтарю у фіналі Кубку України.

Цитує Леоненка Blik.

"Напомилялися всі! Пропали Кабаєв і Буяльський. Слабо зіграли Шапаренко і Судаков. Георгій нічого не показав. Після такого Наполі може вже й не зателефонувати, а якщо Шахтар сам зателефонує, то їм скажуть: "Вибачте, хлопці, але ви не туди потрапили". Але найгіршим гравцем матчу я назву Ваната за його поведінку", – заявив він.

Водночас найкращим гравцем поєдинку став голкіпер Шахтаря Дмитро Різник.

"Він відбив вирішальний пенальті і приніс Шахтарю кубок. А якби виграло Динамо, то найкращим би став, скоріше за все, Ярмоленко", – сказав Леоненко.

Нагадаємо, що за рахунок виграшу Кубку України Шахтар гарантував собі участь у наступному розіграші Ліги Європи.

Раніше капітан "гірників" Микола Матвієнко розповів про важливість цього трофею для донецького клубу.