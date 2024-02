Захисник Клей Томпсон може покинути Голден Стейт на правах вільного агента.

Про це повідомляє інсайдер Марк Стейн.

Томпсон влітку може продовжити свою кар'єру в Орландо.

The Orlando Magic have been increasingly mentioned as a potential suitor for Klay Thompson in free agency



