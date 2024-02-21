Джерело - Чемпіон.
Захисник Клей Томпсон може покинути Голден Стейт на правах вільного агента.
Про це повідомляє інсайдер Марк Стейн.
Томпсон влітку може продовжити свою кар'єру в Орландо.
The Orlando Magic have been increasingly mentioned as a potential suitor for Klay Thompson in free agency— Dime Alerts (@dimealerts) February 20, 2024
(Via @TheSteinLine) pic.twitter.com/TPMgAWvgvv
Варто зазначити, що Клей цього сезону набирає в середньому 17,3 очка, 3,5 підбирання, 2,2 передачі.
Раніше повідомлялося, що Голден Стейт намагався зв'язатись з лідером Лейкерс Леброном Джеймсом.
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