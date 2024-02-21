Захисник може покинути "воїнів" на правах вільного агента

Джерело - Чемпіон.

Захисник Клей Томпсон може покинути Голден Стейт на правах вільного агента.

Про це повідомляє інсайдер Марк Стейн.

Томпсон влітку може продовжити свою кар'єру в Орландо.

The Orlando Magic have been increasingly mentioned as a potential suitor for Klay Thompson in free agency



(Via @TheSteinLine) pic.twitter.com/TPMgAWvgvv — Dime Alerts (@dimealerts) February 20, 2024

Варто зазначити, що Клей цього сезону набирає в середньому 17,3 очка, 3,5 підбирання, 2,2 передачі.

Раніше повідомлялося, що Голден Стейт намагався зв'язатись з лідером Лейкерс Леброном Джеймсом.

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