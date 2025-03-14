Британський боксер назвав того, хто зупинить Усика

Британський проспект хевівейту Джонні Фішер (12-0, 11 КО) заявив, що чемпіон за версією IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) є єдиним боксером, який може зупинити українця Олександра Усика (23-0, 14 КО).

Про це він сказав у коментарі для SecondsOut.

" Наразі Даніель Дюбуа є єдиним боксером, який здатний перемогти Усика", – сказав Фішер.

Зазначимо, що cвітова боксерська організація (WBO) вимагає від чемпіона світу Олександра Усика (23-0, 14 КО) захисту титулу в бою з тимчасовим чемпіоном WBO Джозефом Паркером (36-3, 24 KO).

Нагадаємо, перший бій Усик – Дюбуа відбувся в серпні 2023 року. В одному з раундів Олександр взяв тайм-аут, адже Даніель влучив йому в пах. Бій завершився перемогою українця нокаутом у 9 раунді.

У травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів. Після бою Дюбуа піднявся на ринг і закликав Усика провести реванш – українець погодився.