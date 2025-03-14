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Осер вирвав нічию в Ніцци у 26 турі Ліги 1

Олександр Булава — 14 березня 2025, 23:47
Осер вирвав нічию в Ніцци у 26 турі Ліги 1

Ніцца вдома зіграла внічию з Осером у межах 26 туру французької Ліги 1.

Матч завершився з рахунком 1:1. На гол 23-річного нападника Еванна Гессана на 37-й хвилині гри, гості відповіли влучним ударом Флор'ян Ає.

Зазначимо, що Ніцца догравала гру у меншості після вилучення захисника Мельвана Бара на 87-й хвилині.

Чемпіонат Франції – Ліга 1
26 тур, 14 березня

Ніцца – Осер 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 37 Гессан, 1:1 – 90+4 Ає

Ніцца з 47 очками залишилась на третій сходинці в турнірній таблиці чемпіонату, Осер має в активі 32 бали та посідає 11-те місце.

Нагадаємо, у минулому турі ПСЖ розгромив Ренн, а Марсель зазнав домашньої поразки від Ланса.

Чемпіонат Франції, Ліга 1 Ніцца Осер

Ніцца

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