Осер вирвав нічию в Ніцци у 26 турі Ліги 1
Ніцца вдома зіграла внічию з Осером у межах 26 туру французької Ліги 1.
Матч завершився з рахунком 1:1. На гол 23-річного нападника Еванна Гессана на 37-й хвилині гри, гості відповіли влучним ударом Флор'ян Ає.
Зазначимо, що Ніцца догравала гру у меншості після вилучення захисника Мельвана Бара на 87-й хвилині.
Чемпіонат Франції – Ліга 1
26 тур, 14 березня
Ніцца – Осер 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 37 Гессан, 1:1 – 90+4 Ає
Ніцца з 47 очками залишилась на третій сходинці в турнірній таблиці чемпіонату, Осер має в активі 32 бали та посідає 11-те місце.
Нагадаємо, у минулому турі ПСЖ розгромив Ренн, а Марсель зазнав домашньої поразки від Ланса.