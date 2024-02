Ембіід пройде додаткове обстеження лівого коліна

Участь лідера Філадельфії Ембііда в завтрашньому матчі проти Юти виключена.

Про це повідомив інсайдер Едріан Воджнаровскі.

Протягом найближчих 24 годин Джоел пройде додаткове обстеження лівого коліна.

Sixers star Joel Embiid is out for Thursday's game vs. Utah and will receive further evaluation on his left knee in the next 24 hours, team official tells ESPN.