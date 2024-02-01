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Ембіід пройде додаткове обстеження лівого коліна

Джоел не зможе зіграти проти Юти
Сьогодні 18:20 157 0
Ембіід пройде додаткове обстеження лівого коліна
#Філадельфія, #Джоел Ембіід

Джерело - Чемпіон.

Участь лідера Філадельфії Ембііда в завтрашньому матчі проти Юти виключена. 

Про це повідомив інсайдер Едріан Воджнаровскі.

Протягом найближчих 24 годин Джоел пройде додаткове обстеження лівого коліна.

Раніше Ембіід пропустив матч з Портлендом через пошкодження.

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