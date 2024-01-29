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Ембіід пропустить матч з Портлендом через пошкодження

Причиною цього є травма лівого коліна
Вчора 23:01 201 0
Ембіід пропустить матч з Портлендом через пошкодження
#Портленд, #Філадельфія, #Джоел Ембіід

Джерело - Чемпіон.

Центровий Філадельфії Джоел Ембід пропустить матч з Портлендом.

Про це повідомив інсайдер Кіт Помпі.

Причиною цього є травма лівого коліна.

Раніше Ембіід пропустив матч із Денвером з цієї ж причини.

Нагадаємо, збірна США оголосила розширений список гравців на Олімпіаду-2024.

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