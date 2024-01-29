Ембіід пропустить матч з Портлендом через пошкодження

Причиною цього є травма лівого коліна

Джерело - Чемпіон.

Центровий Філадельфії Джоел Ембід пропустить матч з Портлендом.

Про це повідомив інсайдер Кіт Помпі.

Причиною цього є травма лівого коліна.

Sixers center Joel Embiid (left knee) will miss tonight’s game vs. the Portland Trail Blazers, according to league sources. — Keith Pompey (@PompeyOnSixers) January 29, 2024

Раніше Ембіід пропустив матч із Денвером з цієї ж причини.

Нагадаємо, збірна США оголосила розширений список гравців на Олімпіаду-2024.

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