Без України в еліті: підсумкова турнірна таблиця чемпіонату світу ІА

Сьогодні, 3 травня, у румунському місті Сфинту-Георге на "Сепсі Арені" завершилися матчі чемпіонату світу з хокею в Дивізіоні IA.

За підсумками змагань до елітного дивізіону кваліфікувалися збірні Великої Британії та Італії, які набрали 12 та 10 очок відповідно.

Збірна України з хокею залишилася за крок до потрапляння в еліту, заробивши 9 залікових балів у 5 матчах. В останній ігровий день підопічні Дмитра Христича зазнали прикрої поразки від Японії з рахунком 3:2.

Українська команда зберігала надії до останнього поєдинку, проте команди Італії та Великої Британії переграли своїх суперників та кваліфікувалися до елітного дивізіону чемпіонату світу.

Збірна України в наступному розіграші ЧС продовжить виступати в дивізіоні IA. Прописку також зберегли Японія та Польща, а втратили в класі господарі турніру, Румунія, яка зуміла заробити лише одне очко, поступившись британській команді в овертаймі.