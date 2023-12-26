Джерело - Чемпіон.

Минулої ночі пройшло ще п'ять Різдвяних матчів регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

Бостон приїхав до Лос-Анджелеса, де переміг свого головного ворога в особі Лейкерс, Маямі без Джиммі Батлера обіграв Філадельфію без Джоела Ембііда, а історичний матч Луки Дончича завершився перемогою Далласа над Фініксом.

НБА - Регулярний чемпіонат

26 грудня

Лейкерс - Бостон 115:126 (23:32, 34:26, 33:41, 25:27)

Лейкерс: Девіс (40 + 13 підбирань), Прінс (17), Джеймс (16 + 9 підбирань + 8 передач), Вандербілт (6), Реддіш (5) – старт; Хачімура (12), Рівз (11), Расселл (8 + 6 передач), Хейс (0).

Бостон: Порзінгіс (28 + 11 підбирань), Тейтум (25 + 8 підбирань + 7 передач), Браун (19), Вайт (18 + 11 передач), Холідей (18 + 7 підбирань + 7 передач) – старт; Прітчард (10), Хорфорд (6), Хаузер (2), Кета (0).

Маямі - Філадельфія 119:113 (26:22, 37:27, 23:37, 33:27)

Маямі: Хакес (31 + 10 підбирань), Адебайо (26 + 15 підбирань), Хірро (22), Лаурі (12), Калеб Мартін (1) – старт; Д. Робінсон (16), Лав (8 + 10 підбирань), Кейн (3), Хемптон (0).

Філадельфія: Гарріс (27 + 7 підбирань + 6 передач), Убре (25 + 7 підбирань), Мелтон (15 + 7 підбирань), Максі (12), Рід (4) – старт; Бамба (18), Беверлі (9), Мартін (2), Хауз (1), Спрінгер (0), М-с Морріс (0).

Фінікс - Даллас 114:128 (24:36, 30:28, 38:27, 22:37)

Фінікс: Аллен (32), Букер (20 + 10 передач), Дюрант (16 + 8 підбирань + 7 передач + 6 втрат), Гордон (14), Юбенкс (2 + 7 підбирань) – старт; Мету (23 + 19 підбирань), Азубуйке (4), Гудвін (2), Окогі (1), Літтл (0)

Даллас: Дончич (50 + 14 передач + 5 втрат), Д. Джонс (23), Лайвлі (20 + 9 підбирань), Хардуей (18 + 8 підбирань), Екзам (7) – старт; Пауелл (4), Г. Вільямс (3), Харді (3), Проспер (0), Сет Каррі (0), Лоусон (0).

Нью-Йорк Нікс - Мілвокі Бакс 129:122

Денвер Наггетс - Голден Стейт Ворріорз 120:114