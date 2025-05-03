Асисти Фірміно допомогли Аль-Ахлі виграти Азійську Лігу чемпіонів

Представник Саудівської Аравії Аль-Ахлі здобув перемогу над японським Кавасакі Фронтале у фінальному матчі Азійської Ліги чемпіонів.

Зустріч завершилася з рахунком 2:0. Голами відзначилися легіонери саудитів Галену та Франк Кессьє. Зауважимо, що обидва асисти віддав зірковий нападник Аль-Ахлі Роберто Фірміно.

Азійська Ліга чемпіонів

Фінал, 3 травня

Аль-Ахлі – Кавасакі Фронтале 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 35 Галену, 2:0 – 42 Кессьє

Ця перемога в Азійській ЛЧ є першою в історії клубу, раніше Аль-Ахлі двічі здобував срібло у 1986 та 2012 роках.

Нагадаємо, що на шляху до вирішального поєдинку підопічні Маттіаса Яйссле пройшли Аль-Хіляль з Саудівської Аравії.

Кавасакі Фронтале ж виявилися сильнішими за Аль-Наср Кріштіану Роналду у півфінальному поєдинку.