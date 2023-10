Денвер продовжив контракт Брауна на третій рік

Денвер скористався опцією команди та продовжив контракт Крістіана Брауна на третій рік.

Про це повідомляє інсайдер Едріана Воджнаровскі.

За сезон 2024/25 атакувальний захисник заробить приблизно 3 мільйони доларів.

Окрім цього у Наггетс є опція і на четвертий рік на суму приблизно 4,9 млн.

As expected, the Denver Nuggets are picking up the third-year option on guard Christian Braun, sources tell ESPN. Braun — the fifth player to win back-to-back NCAA and NBA titles — is expected to assume a sixth man role this season.