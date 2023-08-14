Харден: Президент Філадельфії - брехун

Лідер Філадельфії Джеймс Харден не має наміру грати у цій своїй нинішній команді.

Про це він повідомляє інсайдер Шемс Чаранія.

"Дерріл Моррі – брехун, я ніколи не буду частиною організації, в якій є він. Повторю: Дерріл Моррі – брехун, я ніколи не працюватиму з ним в одній організації", – сказав Харден.