Харден: Президент Філадельфії - брехун

Джерело - Чемпіон.
Лідер Філадельфії Джеймс Харден не має наміру грати у цій своїй нинішній команді.
Про це він повідомляє інсайдер Шемс Чаранія.
"Дерріл Моррі – брехун, я ніколи не буду частиною організації, в якій є він. Повторю: Дерріл Моррі – брехун, я ніколи не працюватиму з ним в одній організації", – сказав Харден.
James Harden: “Daryl Morey is a liar and I will never be a part of an organization that he’s a part of. Let me say that again: Daryl Morey is a liar and I will never be a part of an organization that he’s a part of.” pic.twitter.com/AmHJ0WwbF2— Shams Charania (@ShamsCharania) August 14, 2023
Нагадаємо, Філадельфія припинила переговори щодо обміну Хардена.
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