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Харден: Президент Філадельфії - брехун

Філадельфія припинила переговори щодо обміну Хардена
Сьогодні 14:50 152 0
Харден: Президент Філадельфії - брехун
Фото: Getty Images
#Філадельфія, #Харден

Джерело - Чемпіон.

Лідер Філадельфії Джеймс Харден не має наміру грати у цій своїй нинішній команді.

Про це він повідомляє інсайдер Шемс Чаранія.

"Дерріл Моррі – брехун, я ніколи не буду частиною організації, в якій є він. Повторю: Дерріл Моррі – брехун, я ніколи не працюватиму з ним в одній організації", – сказав Харден.

Нагадаємо, Філадельфія припинила переговори щодо обміну Хардена.

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