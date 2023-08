Харден: Президент Філадельфії - брехун

Лідер Філадельфії Джеймс Харден не має наміру грати у цій своїй нинішній команді.

Про це він повідомляє інсайдер Шемс Чаранія.

James Harden: “Daryl Morey is a liar and I will never be a part of an organization that he’s a part of. Let me say that again: Daryl Morey is a liar and I will never be a part of an organization that he’s a part of.” pic.twitter.com/AmHJ0WwbF2