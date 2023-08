Філадельфія завершила переговори щодо обміну Хардена

Філадельфія більше не буде вести переговори щодо обміну атакувального захисника Джеймса Хардена.

Про це повідомляє інсайдер Едріан Воджнаровскі.

Команда планує повернути Хардена у тренувальний табір до початку нового сезону.

У міжсезоння Сіксерс періодично вели переговори з Кліпперс, куди хотів перейти Харден, але жодних зрушень в угоді не було.

ESPN Sources: The 76ers have ended trade talks on guard James Harden and plan to bring him back to training camp for start of the season. The Sixers had periodic offseason conversations with the Clippers — Harden’s desired destination — but no traction on a deal materialized. pic.twitter.com/sJwXMsBYKW