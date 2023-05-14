Головне
Скандальну федерацію позбавили статусу національної
Вчора 07:56 4324
Манчестер Сіті - Реал Мадрид: анонс і прогноз матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:00 272
Потеря нокаутом поступився Ульберу на турнірі UFC
Сьогодні 08:31 741
Інтер - Мілан: анонс і прогноз матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:00 226
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів
Сьогодні 00:24 17998
Фінляндія з труднощами перемогла Німеччину, Латвія програла Словаччині: результати матчів ЧС-2023
Вчора 22:53 1287
Калініна перемогла Кенін на турнірі у Римі
Вчора 21:09 832 2
Шахтар впевнено переграв Інгулець у 26 турі УПЛ
Вчора 18:54 521
Магучіх встановила найкращий результат сезону у світі
Вчора 18:10 2617
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Вчора 17:49 14019
Прямі трансляції

Фінікс звільнив Вільямса з посади головного тренера

Сьогодні 09:29 194 0
Фінікс звільнив Вільямса з посади головного тренера
Фото: Getty Images
#NBA, #Фінікс

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Фінікса Монті Вільямс залишить свою посаду.

Про це повідомляє інсайдер Едріан Воджнаровскі.

Негайне рішення було ухвалено новим власником Меттом Ішбією відразу після поразки від Денвера у шостому матчі 2-го раунду плей-оф.

У Вільямса залишаються 3 роки за контрактом.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 251005
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 14019
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 78762 1
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів 17998
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 45662 1
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 20144 1
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 148697 7
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 14224
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 23673
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 111850
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 8125
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 35056