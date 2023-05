Фінікс звільнив Вільямса з посади головного тренера

Головний тренер Фінікса Монті Вільямс залишить свою посаду.

Про це повідомляє інсайдер Едріан Воджнаровскі.

Негайне рішення було ухвалено новим власником Меттом Ішбією відразу після поразки від Денвера у шостому матчі 2-го раунду плей-оф.

У Вільямса залишаються 3 роки за контрактом.

BREAKING: The Phoenix Suns dismissed coach Monty Williams, sources tell ESPN. Williams was a two-time NBA Coach of the Year in four seasons with Suns — including a trip to 2021 NBA Finals. Suns lost 6-game series to Nuggets in Western Semifinals. pic.twitter.com/bfMd6F1RJc