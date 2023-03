Клівленд переміг Г'юстон (108:91) та гарантував собі участь у плей-оф НБА.

Про це повідомляє NBA TV.

Кавальєрс посідають у Східній конференції 4-те місце з результатом 48-28.

На Сході путівки у плей-оф гарантували Мілвокі, Бостон та Філадельфія, на Заході - Денвер та Мемфіс.

Playoff hoops back in The Land 🗣



The @cavs are heading to the 2023 NBA Playoffs! pic.twitter.com/rdqjgSqdLs