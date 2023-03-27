Михайлюк допоміг Шарлотт перемогти Даллас: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.
Шарлотт - Даллас 110:104 (30:16, 25:32, 26:24, 29:32)
Українець Святослав Михайлюк провів на майданчику 33 хвилини. За цей час він зробив 3 підбирання, виконав 3 асиста та заробив 7 очок для своєї команди.
Лейкерс - Чикаго 108:118 (26:29, 29:34, 23:28, 30:27)
Бостон - Сан-Антоніо 137:93 (30:32, 38:26, 28:19, 41:16)
Клівленд - Г'юстон 108:91 (33:22, 27:21, 25:37, 23:11)
Орландо - Бруклін 119:106 (24:25, 36:26, 32:23, 27:32)
Торонто - Вашингтон 114:104 (37:21, 26:25, 24:38, 27:20)
Атланта - Мемфіс 119:123 (27:34, 29:27, 33:35, 30:27)
Портленд - Оклахома 112:118 (37:25, 25:43, 32:28, 18:22)
Голден Стейт - Міннесота 96:99 (29:29, 26:24, 18:24, 23:22)