Михайлюк допоміг Шарлотт перемогти Даллас: результати матчів НБА

Українець провів на майданчику 33 хвилини

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

НБА - Регулярний чемпіонат

27 березня

Шарлотт - Даллас 110:104 (30:16, 25:32, 26:24, 29:32)

Українець Святослав Михайлюк провів на майданчику 33 хвилини. За цей час він зробив 3 підбирання, виконав 3 асиста та заробив 7 очок для своєї команди.

Лейкерс - Чикаго 108:118 (26:29, 29:34, 23:28, 30:27)

Бостон - Сан-Антоніо 137:93 (30:32, 38:26, 28:19, 41:16)

Клівленд - Г'юстон 108:91 (33:22, 27:21, 25:37, 23:11)

Орландо - Бруклін 119:106 (24:25, 36:26, 32:23, 27:32)

Торонто - Вашингтон 114:104 (37:21, 26:25, 24:38, 27:20)

Атланта - Мемфіс 119:123 (27:34, 29:27, 33:35, 30:27)

Портленд - Оклахома 112:118 (37:25, 25:43, 32:28, 18:22)

Голден Стейт - Міннесота 96:99 (29:29, 26:24, 18:24, 23:22)