Рябчук став рекордсменом Суперліги України за числом матчів

Джерело - ФБУ.
Захисник БІПИ-Одеської області Олександр Рябчук встановив рекорд Суперліги України.
Про це повідомляє Федерація баскетболу України.
Він досяг позначки 457 матчів у чемпіонаті України. Він виступав за Хімік у сезоні 2009/10 та з 2012 по 2022 роки, також був гравцем Київ-Баскета з 2010 по 2012 рік.
Раніше рекорд належав Дмитру Глєбову - у нього 450 ігор.
Топ-10 гравців Суперліги за кількістю зіграних матчів:
1. Олександр Рябчук - 457
2. Дмитро Глєбов - 450
3. Станіслав Тимофеєнко - 448
4. Олександр Кольченко - 423
5. Сергій Попов - 420
6. Максим Сандул - 383
7. Олександр Сізов - 378
8. Олексій Онуфрієв - 375
9. Володимир Конєв - 372
10. Михайло Анісімов - 371
Нагадаємо, Будівельник впевнено переміг Прикарпаття-Говерлу.