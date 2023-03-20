Рябчук став рекордсменом Суперліги України за числом матчів

Він досяг позначки 457 матчів у чемпіонаті України

Джерело - ФБУ.

Захисник БІПИ-Одеської області Олександр Рябчук встановив рекорд Суперліги України.

Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

Він досяг позначки 457 матчів у чемпіонаті України. Він виступав за Хімік у сезоні 2009/10 та з 2012 по 2022 роки, також був гравцем Київ-Баскета з 2010 по 2012 рік.

Раніше рекорд належав Дмитру Глєбову - у нього 450 ігор.

Топ-10 гравців Суперліги за кількістю зіграних матчів:

1. Олександр Рябчук - 457

2. Дмитро Глєбов - 450

3. Станіслав Тимофеєнко - 448

4. Олександр Кольченко - 423

5. Сергій Попов - 420

6. Максим Сандул - 383

7. Олександр Сізов - 378

8. Олексій Онуфрієв - 375

9. Володимир Конєв - 372

10. Михайло Анісімов - 371

Нагадаємо, Будівельник впевнено переміг Прикарпаття-Говерлу.