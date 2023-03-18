Будівельник впевнено переміг Прикарпаття-Говерлу у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.

Будівельник здобув 26-ту перемогу в сезоні, обігравши на власному майданчику Прикарпаття-Говерлу 88:69.

Найрезультативнішим у Будівельника став Олександр Кольченко з 17 очками. У Прикарпаття-Говерли 20 очок на рахунку Сергія Старцева.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

18 березня

Будівельник — Прикарпаття-Говерла 88:69 (20:13, 27:15, 18:19, 23:22)

Будівельник: Кабанов 4, Приймак 6, Буренко 11, Сандул 11 + 8 підбирань, Конєв 9 – старт; Кольченко 17, Нікітін 8 + 5 підбирань, Хохоник 7 + 7 передач, Зайцев 7, Сафнов 6, Хижняк 2

Прикарпаття-Говерла: Аврахов 8, Чугунов 14, Старцев 20 – 7 втрат, Дроздов 0, Лесик 8 + 5 підбирань – старт; Хрисостоміді 10, Лонюк 5, М. Тимофійчук 4, А. Тимофійчук 0, Водолазський 0

Раніше Запоріжжя поступилося Черкаським Мавпам.