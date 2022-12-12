Джерело - Чемпіон.
Розігруючий Далласа Лука Дончич зможе взяти участь у сьогоднішньому матчі проти Оклахоми.
Про це повідомляє пресслужба Далласа.
Словенець відновився після розтягнення правого чотириголового м'яза стегна, через яке він пропустив матч проти Чикаго (115:144).
Luka Dončić (right quadricep strain) will be available for tonight's game against the Thunder.— Mavs PR (@MavsPR) December 12, 2022
Maxi Kleber (right foot soreness) remains questionable.
Dāvis Bertāns (non-Covid illness) and Josh Green (right elbow sprain) are both out.