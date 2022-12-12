Головне
Аргентина - Хорватія: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 17:12 1681
Мудрик – пріоритетна ціль Арсенала на зимове трансферне вікно
Сьогодні 14:40 464
Рейтинг ATP: Сачко втратив 40 позицій
Сьогодні 14:10 37234
Калініна повернулася у ТОП-50
Сьогодні 13:51 257538
Франція – Марокко: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 12:11 492
Жіноча збірна України виборола золото Кубка світу
Сьогодні 08:50 958 1
Перуджа Плотницького виграла клубний чемпіонат світу
Вчора 23:56 502
Збірна України розгромила Італію на чемпіонаті світу U-20
Вчора 23:24 915
Пакьяо виграв у корейського блогера у благодійному бою на підтримку українців
Вчора 16:09 3108
Дудченко фінішував у ТОП-25 гонки переслідування у Гохфільцені
Вчора 15:56 699
Прямі трансляції

Дончич зіграє проти Оклахоми

Сьогодні 20:53 175 0
Словенець відновився після розтягнення м'яза стегна
Дончич зіграє проти Оклахоми
#NBA, #Даллас, #Лука Дончич

Джерело - Чемпіон.

Розігруючий Далласа Лука Дончич зможе взяти участь у сьогоднішньому матчі проти Оклахоми.

Про це повідомляє пресслужба Далласа.

Словенець відновився після розтягнення правого чотириголового м'яза стегна, через яке він пропустив матч проти Чикаго (115:144).

Коментарі ()
Популярне зараз
Безус шикарним дальнім ударом вирвав перемогу для Омонії в матчі чемпіонату Кіпру - ВІДЕО Безус шикарним дальнім ударом вирвав перемогу для Омонії в матчі чемпіонату Кіпру - ВІДЕО 1340
Аргентина - Хорватія: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022 Аргентина - Хорватія: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022 1681
Аргентина - Хорватія: онлайн-трансляція півфіналу ЧС-2022 Аргентина - Хорватія: онлайн-трансляція півфіналу ЧС-2022 1662
Рейтинг ATP: Сачко втратив 40 позицій Рейтинг ATP: Сачко втратив 40 позицій 37234
Калініна повернулася у ТОП-50 Калініна повернулася у ТОП-50 257538
Аргентина - Хорватія - онлайн-трансляція LIVE - матч 1/2 фіналу ЧС-2022 Аргентина - Хорватія - онлайн-трансляція LIVE - матч 1/2 фіналу ЧС-2022 1620
Рекомендуємо
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 14895
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 7423
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 38555
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 20917 1
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 32122 2
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 20581