Словенець відновився після розтягнення м'яза стегна

Джерело - Чемпіон.

Розігруючий Далласа Лука Дончич зможе взяти участь у сьогоднішньому матчі проти Оклахоми.

Про це повідомляє пресслужба Далласа.

Словенець відновився після розтягнення правого чотириголового м'яза стегна, через яке він пропустив матч проти Чикаго (115:144).