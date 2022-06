Стефена Каррі визнано MVP фінальної серії НБА 2022

Захисник Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі став MVP (найціннішим гравцем) фінальної серії НБА 2022 року.

У шостій грі фііналу Каррі набрав 34 очки, зібрав 7 підбирань і віддав 7 асистів. Загалом у фінальній серії - 31,2 очки (47% з гри, 42% триочкові), 6,0 підбирань, 5,0 передач та 2,0 перехоплення. За свої чотири чемпіонства Каррі вперше був обраний MVP фіналу.

Stephen Curry is the 2021-22 recipient of the Bill Russell Trophy awarded to the #NBAFinals MVP! pic.twitter.com/dNE9V7glu9