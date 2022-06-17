Стефена Каррі визнано MVP фінальної серії НБА 2022

Джерело - Чемпіон.

Захисник Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі став MVP (найціннішим гравцем) фінальної серії НБА 2022 року.

У шостій грі фііналу Каррі набрав 34 очки, зібрав 7 підбирань і віддав 7 асистів. Загалом у фінальній серії - 31,2 очки (47% з гри, 42% триочкові), 6,0 підбирань, 5,0 передач та 2,0 перехоплення. За свої чотири чемпіонства Каррі вперше був обраний MVP фіналу.

Stephen Curry is the 2021-22 recipient of the Bill Russell Trophy awarded to the #NBAFinals MVP! pic.twitter.com/dNE9V7glu9 — NBA (@NBA) June 17, 2022

Stephen Curry receives the Bill Russell Trophy as the 2022 #NBAFinals MVP! #NBA75 pic.twitter.com/rWxCcmdpCl — NBA (@NBA) June 17, 2022

Також у фінальній серії Каррі оформив 150-й триочковий, що є абсолютним рекордом для фіналів НБА. Він став лише сьомим 4-разовим чемпіоном НБА із двома статуетками MVP регулярного сезону. Раніше це вдавалося Біллу Расселлу, Каріму Абдул-Джаббару, Меджику Джонсону, Майклу Джордану, Тіму Данкану та Леброну Джеймсу.

Голден Стейт Ворріорз переміг Бостон Селтікс в шостій грі фіналу (103:90) та вчетверте за останні вісім років став чемпіоном НБА.