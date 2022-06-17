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Стефена Каррі визнано MVP фінальної серії НБА 2022

Сьогодні 07:18 203 0
Стефена Каррі визнано MVP фінальної серії НБА 2022

Джерело - Чемпіон.

Захисник Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі став MVP (найціннішим гравцем) фінальної серії НБА 2022 року.

У шостій грі фііналу Каррі набрав 34 очки, зібрав 7 підбирань і віддав 7 асистів. Загалом у фінальній серії - 31,2 очки (47% з гри, 42% триочкові), 6,0 підбирань, 5,0 передач та 2,0 перехоплення. За свої чотири чемпіонства Каррі вперше був обраний MVP фіналу.

Також у фінальній серії Каррі оформив 150-й триочковий, що є абсолютним рекордом для фіналів НБА. Він став лише сьомим 4-разовим чемпіоном НБА із двома статуетками MVP регулярного сезону. Раніше це вдавалося Біллу Расселлу, Каріму Абдул-Джаббару, Меджику Джонсону, Майклу Джордану, Тіму Данкану та Леброну Джеймсу.

Голден Стейт Ворріорз переміг Бостон Селтікс в шостій грі фіналу (103:90) та вчетверте за останні вісім років став чемпіоном НБА.

Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі

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