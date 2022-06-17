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Голден Стейт Ворріорз - чемпіон НБА 2022

Сьогодні 07:06 426 0
Голден Стейт Ворріорз - чемпіон НБА 2022
#Бостон, #Голден Стейт

Джерело - Чемпіон.

Голден Стейт Ворріорз виграли фінальну серії НБА 2022 року в Бостон Селтікс - 4:2.

У шостій грі фіналу, яка відбулася в Бостоні, підопічні Стіва Керра здобули перемогу з рахунком 103:90. Найрезультативнішим гравцем матчу (34 очки, 7 підбирань, 7 асистів, 12/21 - з гри, 6/11 - триочкові) та MVP фіналу (вперше - ред.) став захисник Ворріорз Стефен Каррі. Нагадаємо, 30-й номер ГСВ також став MVP фіналу Західної конференції.

Чотириразовими чемпіонами НБА стали Стеф Каррі, Дреймон Грін, Клей Томпсон, Андре Ігудала. Головний тренер команди Золотого штату Стів Керр виграв дев'яте чемпіонство - 5 як гравець.

Ворріорз вчетверте (6 фіналів) за останні вісім років виграли чемпіонат (2015, 2017, 2018, 2022). ГСВ вийшло на третє місце за кількістю чемпіонств (7). У Лос-Анджелес Лейкерс і Бостон Селтікс - по 18. У Чикаго Буллс - 6.

Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі

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