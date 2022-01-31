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Медведенко: Можу сказати на 95%, що 2025 у нас не буде чемпіонату Європи

Сьогодні 20:49 194 0
У Києві планують збудувати арену для проведення Євробаскету-2025
Медведенко: Можу сказати на 95%, що 2025 у нас не буде чемпіонату Європи
#NBA, #Станіслав Медведенко, #Україна, #Євробаскет-2025

Джерело - Чемпіон.

Швидше за все Україна не буде приймати чемпіонат Європи.

Про це розповів дворазовий чемпіон НБА Станіслав Медведенко.

"В Україні буквально днями була комісія ФІБА, проводила інспекцію об'єктів, де мають бути споруджені арени для Євробаскету-2025. Я зробив ресерч з усіх цих речей, поспілкувався з колегами з ФІБА і можу сказати на 95%, що 2025-го у нас не буде чемпіонату Європи", - заявив Медведенко.

Раніше повідомлялося, що у Києві планують збудувати арену для проведення Євробаскету-2025.

Нагадаємо, будівництво спортивних арен – один з проектів у програмі Зеленського.

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