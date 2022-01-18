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Замкерівника ОП: Будівництво спортивних арен – один з проектів у програмі Зеленського

Сьогодні 20:23 147 0
Україна готується приймати Євробаскет-2025
Замкерівника ОП: Будівництво спортивних арен – один з проектів у програмі Зеленського
#Євробаскет, #Зеленський, #Тимошенко

Джерело - Офіційне інтернет-представництво Президента України.

Україна готується до проведення Євробаскету-2025.

Про це розповів заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

"Будівництво спортивних арен, зокрема для проведення Євробаскету, є одним з флагманських проектів у програмі Президента України "Велике будівництво", - заявив політик.

  Актуально: У Києві планують збудувати арену для проведення Євробаскету-2025

"Володимир Зеленський постійно контролює ці питання, терміни спорудження об'єктів. Крім того, для реалізації цих проектів ми маємо чудову взаємодію центральної та місцевої влади", – сказав Тимошенко.

Нагадаємо, матч Прометея у Єврокубку ФІБА перенесли через коронавірус.

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