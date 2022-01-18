Україна готується до проведення Євробаскету-2025.

Про це розповів заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

"Будівництво спортивних арен, зокрема для проведення Євробаскету, є одним з флагманських проектів у програмі Президента України "Велике будівництво", - заявив політик.

Актуально: У Києві планують збудувати арену для проведення Євробаскету-2025

"Володимир Зеленський постійно контролює ці питання, терміни спорудження об'єктів. Крім того, для реалізації цих проектів ми маємо чудову взаємодію центральної та місцевої влади", – сказав Тимошенко.