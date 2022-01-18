В Офісі Президента відбулася зустріч із делегатами ФІБА-Європа

Джерело - ФБУ.

Сьогодні, 18 січня, в Офісі Президента відбулася зустріч з делегатами ФІБА-Європа та представниками ФБУ.

Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

Україна підтвердила представникам ФІБА-Європа, що виконає всі необхідні вимоги щодо організації Євробаскету-2025.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко презентував проекти двох арен, які збудують до Євробаскету-2025 – у Львові та Києві.

У Києві арену збудують на лівому березі Дніпра біля Міжнародного виставкового центру. Вона буде розрахована на 15 880 глядачів. Введення в експлуатацію очікується наприкінці 2024 року.

Нагадаємо, матч Прометея у Єврокубку ФІБА перенесли через коронавірус.