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У Києві планують збудувати арену для проведення Євробаскету-2025

Сьогодні 19:02 234 0
В Офісі Президента відбулася зустріч із делегатами ФІБА-Європа
У Києві планують збудувати арену для проведення Євробаскету-2025
#FIBA, #Євробаскет, #ФБУ, #Офіс президента України

Джерело - ФБУ.

Сьогодні, 18 січня, в Офісі Президента відбулася зустріч з делегатами ФІБА-Європа та представниками ФБУ.

Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

Україна підтвердила представникам ФІБА-Європа, що виконає всі необхідні вимоги щодо організації Євробаскету-2025.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко презентував проекти двох арен, які збудують до Євробаскету-2025 – у Львові та Києві.

У Києві арену збудують на лівому березі Дніпра біля Міжнародного виставкового центру. Вона буде розрахована на 15 880 глядачів. Введення в експлуатацію очікується наприкінці 2024 року.

Нагадаємо, матч Прометея у Єврокубку ФІБА перенесли через коронавірус.

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