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Каррі встановив історичне досягнення, побивши рекорд Аллена

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Каррі встановив історичне досягнення, побивши рекорд Аллена

Джерело - Чемпіон.

Розігруючий захисник Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі встановив рекорд НБА за кількістю реалізованих 3-очкових кидків.

Уже на другій хвилині гри регулярного чемпіонату проти Нью-Йорк Нікс Каррі закинув свій перший кидок і зрівнявся з Реєм Аленом - 2973 реалізованих дальніх кидки. А за кілька хвилин сталася історична подія - Каррі став абсолютно найкращим снайпером ліги усіх часів. Для цього йому знадобилося 789 матчів і 6890 спроб (43,1%). Рею Аллену для влучних 2872 спроб знадобилося 7429 кидки (40,0%).

Таким чином Каррі належать майже всі рекорди НБА, які стосуються дальних кидків. Нещодавно Каррі перевершив досягнення Аллена за кількістю реалізованих 3-очкових загалом, включаючи матчі плей-оф.

Стефена Каррі було обрано на драфті його нинішньою командою в 2009 році під загальним сьомим номером. Каррі двічі визнавсвся MVP чемпіонату та тричі разом із ГСВ вигравав чемпіонські каблучки.

Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі

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