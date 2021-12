Розігруючий захисник Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі встановив рекорд НБА за кількістю реалізованих 3-очкових кидків.

Уже на другій хвилині гри регулярного чемпіонату проти Нью-Йорк Нікс Каррі закинув свій перший кидок і зрівнявся з Реєм Аленом - 2973 реалізованих дальніх кидки. А за кілька хвилин сталася історична подія - Каррі став абсолютно найкращим снайпером ліги усіх часів. Для цього йому знадобилося 789 матчів і 6890 спроб (43,1%). Рею Аллену для влучних 2872 спроб знадобилося 7429 кидки (40,0%).

Congrats to @StephenCurry30 of the @warriors for becoming the NBA's ALL-TIME LEADER in threes made! #NBA75 pic.twitter.com/4gn5srUXve