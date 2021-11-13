Джерело - Чемпіон.

Захисник Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі перевершив, здавалося б, вічний рекорд Рея Аллена за реалізованими триочковими кидками в історії НБА.

У переможній грі з Чикаго Буллс розігруючий реалізував 9 із 17 триочкових і довів кількість влучних кидків із-за дуги до 3 336. У Аллена 3 358.

Мова йде про загальну кількість триочкових, включаючи плей-оф. Що стосується регулярний чемпіонатів, Каррі до рекорда Аллена залишилося влучити 77 дальніх кидків, що відбудеться напевне вже цього сезону.

Також відзначимо, що в лідера Голден Стейт набагато кращий відсоток реалізованих кидків - 43 проти 37.

Нагадаємо, Каррі перший і єдиний гравець, який у цьому сезоні набрав 50 очок за гру.

Каррі встановив новий рекорд НБА

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