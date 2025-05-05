Збірна України U-16 з поразки стартувала на Турнірі розвитку УЄФА

Юнацька збірна України U-16 провела свій перший матч на Турнірі розвитку УЄФА у Фінляндії, поступившись одноліткам з Греції.

"Синьо-жовті" програли 1:3.

Українці першими відкрили рахунок – з пенальті відзначився Оніщук. Втім, греки незабаром забили двічі і змогли вийти вперед ще до перерви.

На початку другого тайму суперники заробили пенальті, але Контрасі пробив вище цілі. Спроби українців зрівняти рахунок не увінчалися успіхом, а на 77-й хвилині Костоглу поставив остаточну крапку в протистоянні.

Турнір розвитку УЄФА

1-й тур, 4 травня

Греція U-16 – Україна U-16 3:1 (2:1)

Голи: 0:1 – 5 Оніщук (пен), 1:1 – 12 Контрасі, 2:1 – 13 Тунусідіс, 3:1 – 77 Костоглу

Наступний поєдинок турніру "синьо-жовті" проведуть 6 травня проти господарів (початок – о 17:30).

Нагадаємо, 5 грудня у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування першого раунду відбору Євро-2026 (U-17). За його результатами юнацька збірна України опинилася в групі 1, де протистоятиме Італії, Чорногорії та Естонії. Господарем мінітурніру буде Естонія.