Реал виплатить Ліверпулю компенсацію за Трента

Мадридський Реал заплатить Ліверпулю компенсацію за підписання захисника Трента Александера-Арнольда до клубного чемпіонату світу.

Про це повідомляє GiveMeSport.

Напередодні Трент оголосив про відхід з команди. Однак контракт 26-річного англійця розрахований до 1 липня. Тому Реалу необхідно буде домовитися з мерсисайдцями, щоб підписати гравця до 15 червня, коли розпочнеться клубний чемпіонат світу. За це "вершковим" доведеться виплатити компенсацію, щоб його контракт розірвався на місяць раніше.

Клубний чемпіонат світу буде тривати з 15 червня по 13 липня.

Нагадаємо, оборонець приєднався до академії "червоних" у 2004 році. За основну команду футболіст дебютував у сезоні-2016/17, коли йому було 18 років. За цей час за клуб Александр-Арнольд зіграв 352 поєдинки в усіх турнірах, забивши 23 голи.

У складі Ліверпуля він двічі вигравав АПЛ, перемагав у Кубку Англії, Кубку Ліги, Суперкубку Англії, Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА та ставав переможцем клубного чемпіонату світу.