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Каррі встановив чергове історичне досягнення в НБА

Сьогодні 14:32 353 0
Каррі встановив чергове історичне досягнення в НБА

Джерело - Чемпіон.

Захисник Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі реалізував 44 триочкових кидка в останніх п'яти матчах із відсотком - 66,7. Цей показник є абсолютно найкращим в історії Асоціації. У грі з Бостоном Каррі реалізував 11 "трьох" із 19. Загалом же в грі з Кельтами Каррі набрав 47 очок. Каррі набирає більше 30 очків у 10 матчах регулярного чемпіонату поспіль.

Також Каррі зіграв 20 матч у кар'єрі з 10+ реалізованих кидків з дальньої дистанції. У найближчого переслідувача, одноклубника Стефа Клея Томпсона таких ігор - 5.

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