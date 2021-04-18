Каррі встановив чергове історичне досягнення в НБА

Джерело - Чемпіон.
Захисник Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі реалізував 44 триочкових кидка в останніх п'яти матчах із відсотком - 66,7. Цей показник є абсолютно найкращим в історії Асоціації. У грі з Бостоном Каррі реалізував 11 "трьох" із 19. Загалом же в грі з Кельтами Каррі набрав 47 очок. Каррі набирає більше 30 очків у 10 матчах регулярного чемпіонату поспіль.
All 44 of @StephenCurry30's threes from the past 5 games, the most over a 5-game span in NBA history!— NBA (@NBA) April 18, 2021
📅: GSW/PHI, Monday, 7:30pm/et, ESPN pic.twitter.com/enNHgYC5Sr
Також Каррі зіграв 20 матч у кар'єрі з 10+ реалізованих кидків з дальньої дистанції. У найближчого переслідувача, одноклубника Стефа Клея Томпсона таких ігор - 5.
10+ 3PM games, career:— NBA.com/Stats (@nbastats) April 18, 2021
1. Stephen Curry (20)
2. Klay Thompson (5)
10+ 3PM games, this season:
1. Stephen Curry (5)
2. 5 players tied (1) pic.twitter.com/j2gqaMkm76