Каррі встановив чергове історичне досягнення в НБА

Захисник Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі реалізував 44 триочкових кидка в останніх п'яти матчах із відсотком - 66,7. Цей показник є абсолютно найкращим в історії Асоціації. У грі з Бостоном Каррі реалізував 11 "трьох" із 19. Загалом же в грі з Кельтами Каррі набрав 47 очок. Каррі набирає більше 30 очків у 10 матчах регулярного чемпіонату поспіль.

All 44 of @StephenCurry30's threes from the past 5 games, the most over a 5-game span in NBA history!



📅: GSW/PHI, Monday, 7:30pm/et, ESPN pic.twitter.com/enNHgYC5Sr