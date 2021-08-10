 Дончіч підпише супермаксимальний контракт з Далласом | Баскетбол | Champion.com.ua
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Дончіч підпише супермаксимальний контракт з Далласом

Сьогодні 14:55 217 0
Угода розрахована на п'ять років
Дончіч підпише супермаксимальний контракт з Далласом
Фото Getty Images
#Дончіч, #Даллас

Джерело - sportarena.com.

Розігруючий Даллас Маверікс Лука Дончіч підпише супермаксимальний контракт з командою на п'ять років і 207 мільйонів доларів.

Про це повідомляє 

207 мільйонів - максимальна гарантована сума в історії для продовження контракту новачка. Дончіч отримав право укласти такий контракт, тому що двічі потрапляв в символічну збірну НБА за три сезони в лізі.

Очікується, що офіційно про новий контракт Дончіча Даллас оголосить сьогодні.

У минулому сезоні 22-річний Дончіч в середньому набирав 27,7 очка, робив 8 підбирань і віддавав 8,6 передачі.

Даллас вилетів в першому раунді плей-оф, поступившись Лос-Анджелес Кліпперс в семи матчах.

Раніше, Вестбрук перейшов у Лейкерс.

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