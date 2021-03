Атакувальний захисник Остін Ріверс в дедлайн обмінів НБА став частиною тристороннього трейда між Оклахомою-Сіті, Філадельфією і Нью-Йорк Нікс.

Про це повідомляє журналіст Шамс Чарану.

В результаті обміну Ріверс виявився в Тандер, але самим громовим цей баскетболіст не особливо потрібен, тому вони домовилися про розірвання контракту.

Син головного тренера Філадельфії Сіксерс Дока Ріверса тепер може посилити Мілуокі Бакс, які є лідерами в боротьбі за гравця.

The Milwaukee Bucks are leaders to sign Austin Rivers upon clearing waivers, sources tell @TheAthletic @Stadium. There’s strong mutual interest between the sides. https://t.co/xnw7aherEe