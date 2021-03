У НБА зафіксований унікальний рекорд

Вперше в історії НБА в один день регулярного чемпіонату шести гравцям вдалося зібрати трипл-дабл.

Про це повідомляє ESPN.

Напередодні чергові трипл-дабли в свої резюме додали Джеймс Гарден (Бруклін, 40 + 10 підбирань + 15 передач), Рассел Вестбрук (Вашингтон, 26 + 14 + 10), Домантас Сабоніс (Індіана, 18 + 11 + 11), Нікола Йокич ( Денвер, 12 + 10 + 10), Бен Сіммонс (Філадельфія, 13 + 10 + 12) і Дреймонд Грін (Голден Стейт, 16 + 12 + 10).

