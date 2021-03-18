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Вашингтон із Ленем поступився Сакраменто, Даллас обіграв Кліпперс. Результати матчів НБА

Сьогодні 08:45 297 0
Результати матчів НБА
Вашингтон із Ленем поступився Сакраменто, Даллас обіграв Кліпперс. Результати матчів НБА
#НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату НБА. 

Українець Олексій Лень у матчі проти Сакраменто зіграв 23:55 хвилин, набравши за цей час 13 очок (5/7 двоочкових, 0/0 триочкових, 3/3 штрафних), зробивши 12 підборів, 3 передачі, 4 фоли та 2 втрати.

НБА - Регулярний чемпіонат   

18 березня

Детройт - Торонто 116:112 (37:31, 26:27, 25:23, 28:31)

Індіана - Бруклін 115:124 (40:25, 21:33, 30:31, 24:35)

Вашингтон - Сакраменто 119:121 (38:34, 28:32, 27:36, 26:19)

Клівленд - Бостон 117:110 (26:18, 29:20, 27:36, 35:36)

Чикаго - Сан-Антоніо 99:106 (31:17, 27:23, 22:27 19:39)

Х'юстон - Голден Стейт 94:108 (27:31, 17:37, 27:18, 23:22)

Мемфіс - Маямі 89:85 (25:22, 21:25, на 26:16, 17:22)

Денвер - Шарлотт 129: 104 (26:25, 31:20, 38:22, 34:37)

Даллас - Кліпперс 105: 89 (24:29, 32:22, 21:20, 28:18)

Філадельфія - Мілвокі 105:109 OT (25:18, 20:13, 29:34, 19:28, 12:16)

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