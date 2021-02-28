Тернопіль на характері здолав Київ-Баскет у Суперлізі

Гості перемогли з перевагою лише в одне очко

Джерело - Чемпіон.

У рамках української баскетбольної Суперліги Київ-Баскет приймав Тернопіль.

Київська команда зазнала поразки - 86:87. Гості по ходу матчу програли, але змогли проявити характер та вирвати перемогу.

5 березня Київ-Баскет зіграє вдома проти Прометея, а Тернопіль у цей же день прийматиме Запоріжжя.

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28 лютого

Київ-Баскет - Тернопіль 86:87 (31:22, 19:21, 17:23, 19:21)

Київ-Баскет: Джейкобсон 15 + 8 підбирань, Мессі 13 + 7 передач, Янг 9, Коренюк 9 + 13 підбирань, Крутоус 3 - старт, Мішула 20, Близнюк, 9 + 5 передач, Тібодо 6, Павлов 2, Ковальов 0

Тернопіль: Агафонов 20 + 7 підбирань + 4 передачі, Боуві 19 + 7 передач + 6 підбирань, Кольченко 17 + 4 перехоплення, Югба 14 + 9 підбирань + 4 передачі - старт, Сандул 7, Кальніченко 2, Буренко

Раніше, Будівельник здобув вольову перемогу над Хіміком у Суперлізі.