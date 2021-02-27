Будівельник здобув вольову перемогу проти Хіміка у Суперлізі

Будівельник більшу частину матчу вимушений був наздоганяти суперника.

Джерело - Чемпіон.

Хімік програв вдома Будівельнику в поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги.

Доля матчу вирішилась на останніх хвилинах гри, де себе провив Стівена Бурта. У підсумку кияни довели перевагу до 11 очок, та виграли матч, у якому більшу частину часу були вимушені наздоганяти суперника.

Бурт став найрезультативнішим у матчі – 38 очок (9/13 триочкових), РЕ – 37.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

27 лютого

Хімік (Южне) – Будівельник (Київ) – 80:91 (27:14, 16:18, 23:28, 14:31)

Раніше, Київ-Баскет переміг Дніпро у Суперлізі.