Будівельник здобув вольову перемогу проти Хіміка у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
Хімік програв вдома Будівельнику в поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги.
Доля матчу вирішилась на останніх хвилинах гри, де себе провив Стівена Бурта. У підсумку кияни довели перевагу до 11 очок, та виграли матч, у якому більшу частину часу були вимушені наздоганяти суперника.
Бурт став найрезультативнішим у матчі – 38 очок (9/13 триочкових), РЕ – 37.
Суперліга - Регулярний чемпіонат
27 лютого
Хімік (Южне) – Будівельник (Київ) – 80:91 (27:14, 16:18, 23:28, 14:31)
Раніше, Київ-Баскет переміг Дніпро у Суперлізі.