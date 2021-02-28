Нью-Йорк здолав Індіану

Джерело - Чемпіон.

У регулярному чемпіонаті НБА відбулися 7 матчів.

Українець Олексій Лень у матчі з Міннесотою набрав 10 очок і зробив 4 блок-шота за 19 хвилин на майданчику

НБА - Регулярний чемпіонат

27 лютого

Філадельфія – Клівленд 109:112 OT (23:28, 24:28, 23:16, 22:20, 17:20)

Вашингтон – Міннесота 128:112 (27:29, 27:23, 44:29, 30:31)

Сан-Антоніо – Новий Орлеан 117:114 (33:32, 34:29, 26:22, 24:31)

Орландо – Юта 109:124 (21:22, 29:32, 26:33, 33:37)

Нью-Йорк – Індіана 110:107 (23:32, 31:20, 27:26, 29:29)

Оклахома-Сіті – Денвер 96:126 (20:38, 23:27, 26:34, 27:27)

Бруклін – Даллас 98:115 (26:38, 38:30, 18:26, 16:21)