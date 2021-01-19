Визначено символічну п’ятірку та MVP 11 туру Суперліги

До збірної увійшли представники п’яти різних клубів

Джерело - ФБУ.

У рамках 11 туру регулярного чемпіонату Суперліги було зіграно 9 поєдинків, за підсумком яких традиційно визначено символічну п’ятірку.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Цього тижня до збірної увійшли представники п’яти різних клубів.

Символічна збірна 11 туру регулярного чемпіонату Суперліги:

Брендон Янг (Київ-Баскет, 1 матч) - 19 очок, 10 передач, 3 підбирання (РЕ 29)

Гейб Дево (Будівельник, 2 матчі) - 27.5 очка, 5.5 підбирання, 4.0 передачі, 1.5 перехоплення (РЕ 30.5)

Аурімас Маяускас (Запоріжжя, 1 матч) - 17 очок, 7 підбирань (РЕ 21)

Андрій Агафонов (Тернопіль, 1 матч) - 29 очок, 6 підбирань, 2 блок-шоти (РЕ 30)

Дмитро Скапінцев (Черкаські Мавпи, 2 матчі) - 16.0 очка, 8.5 підбирань, 3.0 блок-шота (РЕ 20.5)

MVP 11 туру регулярного чемпіонату визнано бігмена Тернополя Андрія Агафонова. Досвідчений центровий став головним героєм виїзного матчу з Будівельником, в якому тернополяни здобули перемогу в овертаймі - 104:99, подвоївши перевагу над столичним колективом у сезонній серії.

Раніше, ФБУ запропонує клубам змінити формат проведення Суперліги.