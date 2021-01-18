ФБУ запропонує клубам змінити формат проведення Суперліги

Матчі продовжують проводитись за умов всесвітньої пандемії

Джерело - ФБУ.

Сьогодні, 18 січня, відбувся Виконком Федерації баскетболу України, на якому було внесено пропозицію про зміну формату проведення третього та четвертого кіл регулярного чемпіонату Суперліги.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

За умов пандемії коронавірусу та проведення матчів першості за порожніх трибун клубам буде запропоновано відіграти матчі третього та четвертого кіл у форматі баблів.

11 клубів національної першості збиратимуться одночасно у двох баблах - двох різних містах, де у більш скорочені строки проводитимуть матчі регулярного чемпіонату. Таким чином, в третьому колі таких баблів може бути 8 і в них буде зіграно 55 матчів.

Якщо більшість клубів (75%) підтримають пропозицію, буде прийнято рішення та обрано міста, які стануть локаціями для баблів.

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