Черкаські Мавпи підписали американця Джонсона

У минулому сезоні баскетболіст виступав в G-лізі

Джерело - БК Черкаські Мавпи.

Черкаські Мавпи підписали 24-річного американського форварда Джайлена Джонсона.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди з американцем не уточнюються.

У минулому сезоні Джонсон провів 33 матчі за Айови Вулвз в G-Лізі. В середньому за гру Джайлен набирав 7,2 очка і робив 4,2 підбору. Також американець зіграв в п'яти поєдинках за Хапоель Холон (6,0 очка і 2,7 підбору).

Раніше Джонсон грав за фарм-клуби Чикаго Буллз і Міннесоти Тімбервулвз в G-Лізі, а також провів три сезони в NCAA у складі Луїсвілл Кардіналс.

Раніше, Хімік повернув українського форварда.