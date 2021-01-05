 Черкаські Мавпи підписали американця Джонсона | Баскетбол | Champion.com.ua
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Черкаські Мавпи підписали американця Джонсона

Вчора 22:10 517 0
У минулому сезоні баскетболіст виступав в G-лізі
Черкаські Мавпи підписали американця Джонсона
#Джонсон, #Черкаські Мавпи

Джерело - БК Черкаські Мавпи.

Черкаські Мавпи підписали 24-річного американського форварда Джайлена Джонсона.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди з американцем не уточнюються.

У минулому сезоні Джонсон провів 33 матчі за Айови Вулвз в G-Лізі. В середньому за гру Джайлен набирав 7,2 очка і робив 4,2 підбору. Також американець зіграв в п'яти поєдинках за Хапоель Холон (6,0 очка і 2,7 підбору).

Раніше Джонсон грав за фарм-клуби Чикаго Буллз і Міннесоти Тімбервулвз в G-Лізі, а також провів три сезони в NCAA у складі Луїсвілл Кардіналс.

Раніше, Хімік повернув українського форварда.

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