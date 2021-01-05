Черкаські Мавпи підписали американця Джонсона

Джерело - БК Черкаські Мавпи.
Черкаські Мавпи підписали 24-річного американського форварда Джайлена Джонсона.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Деталі угоди з американцем не уточнюються.
У минулому сезоні Джонсон провів 33 матчі за Айови Вулвз в G-Лізі. В середньому за гру Джайлен набирав 7,2 очка і робив 4,2 підбору. Також американець зіграв в п'яти поєдинках за Хапоель Холон (6,0 очка і 2,7 підбору).
Раніше Джонсон грав за фарм-клуби Чикаго Буллз і Міннесоти Тімбервулвз в G-Лізі, а також провів три сезони в NCAA у складі Луїсвілл Кардіналс.
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