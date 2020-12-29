Ягупова гратиме за турецький гранд до кінця сезону

Джерело - ФБУ.

Капітан національної збірної України Аліна Ягупова продовжить кар’єру в турецькому Фенербахче.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Лідерка національної команди підписала з клубом орендну угоду до кінця сезону. У складі Фенербахче Ягупова виступала в минулому сезоні, отримавши у якості гравчині цього клубу титул MVP Євроліги-2020.

Поточний сезон Ягупова починала у складі іншого турецького клубу Чукурова, у складі якого в цьому сезоні в середньому за 35 хвилин на майданчику набирала 27.0 очка, робила 8.2 передачі та 6.0 підбирання.

Після завершення сезону українка повернеться до Мерсіну, оскільки чинна угода з Ягуповою розрахована на три роки і клуб покладає великі надії на подальшу співпрацю.

Фенербахче наразі посідає перше місце в чемпіонаті Туреччини, не зазнавши жодної поразки в сезоні.

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