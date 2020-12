Леброн став спортсменом року у США

Форвард Лейкерс Леброн Джеймс був визнаний спортсменом року.

Про це повідомляє Sports Illustrated.

Гравець став першим спортсменом, який отримав цю нагороду втретє.

Раніше Леброн перемагав в даній номінації у 2012 і 2016 роках.

2012 | 2016 | 2020@KingJames is the first athlete to be named Sports Illustrated's #Sportsperson of the Year three times https://t.co/9t6KE6SbGz pic.twitter.com/EAdEnZLK6W