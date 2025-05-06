Розворот на 180 градусів: Марко вважає, що Ферстаппен не піде з Ред Булл

Радник Ред Булл Гельмут Марко змінив свою думку щодо ймовірності розставання Макса Ферстаппена з "биками".

Про це повідомляє RacingNews365.

У квітні Марко припустив, що "існує дуже велике побоювання" щодо майбутнього чотириразового чемпіона світу у складі австрійської команди. Він пов'язав це з болідом, який не дозволяє 27-річному нідерландцю боротися за перемоги.

Але після не найвдалішого Гран-прі Маямі Марко висловив впевненість у тому, що Ферстаппен продовжить виступати за Ред Булл і в наступних сезонах.

"Я говорив, що "дуже стурбований" можливим відходом Макса, але занепокоєння вже знизилося. Ферстаппен відданий команді і публічно заявляв про лояльність Ред Булл. Це відповідає тому, що я спостерігаю наразі. Він повністю зосереджений на роботі в команді. Ось чому я вважаю, що він навіть не думає про відхід. Навпаки, я переконаний, що Макс виступатиме за Ред Булл і в 2026 році", – сказав радник команди.

При цьому 82-річний австрієць не вважає, що майбутнє Макса в Ред Булл залежатиме від результатів 2025 року.

"Перед сезоном ми говорили про наші очікування від 2025 року. Всі, включаючи Макса, погодилися, що захист титулу є очевидною метою, але ми не можемо вважати, що нам це вдасться. Ми зробимо все, що в наших силах, але ніхто не може очікувати, що ми будемо перемагати кожного разу. Ми повинні привезти додому максимально можливу кількість очок".

Після шести етапів сезону Формули-1 Макс Ферстаппен посідає третє місце особистого заліку пілотів, заробивши 99 очок. Він на 32 бали відстає від лідера чемпіонату Оскара Піастрі з Макларена.

Раніше з'явилася інформація, що Ред Булл намагався зробити так, щоб Джордж Расселл втратив третє місце за підсумками Гран-прі Маямі.