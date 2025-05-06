Трабзонспор отримав пропозицію щодо трансферу Батагова

Турецький Трабзонспор отримав пропозицію щодо трансферу українського захисника Арсенія Батагова.

Про це повідомляє Gunebakis.

За їхньою інформацією, президент Трабзонспора Ертугрул Доган провів засідання ради директорів, на якому повідомив про те, що клуб отримав про пропозиції щодо продажу 5 гравців. Окрім Батагова, це захисник Педро Малейро, хавбеки Батіста Менді та Салії Малкочоглу та форвард Денис Драгуш.

Деяких із них Трабзонспор готовий відпустити, проте не Батагова. Клуб і тренерський штаб високо оцінюють гру 23-річного українця та розраховують на нього в довгостроковій перспективі. Нинішня угода Батагова діє до літа 2028 року, проте Трабзонспор хоче продовжити контракт із українцем.

23-річний українець виступає за турецький клуб із літа 2024 року. У поточному сезоні відзначився 2 голами та 1 асистом у 21 матчі в усіх турнірах.

Вчора, 5 травня, Батагов забив у свої ворота у матчі проти Касимпаші (нічия 1:1).