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Ще одна і піду спати: фіналіст чемпіонату світу показав, як "відсвяткував" поразку

Руслан Травкін — 6 травня 2025, 19:01
Ще одна і піду спати: фіналіст чемпіонату світу показав, як відсвяткував поразку
Марк Вільямс
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Фіналіст World Snooker Championship 2025 Марк Вільямс подякував усім за підтримку. Також він радий, що зміг нарешті випити кілька алкогольних напоїв.

Про це валлієць повідомив у себе в соцмережах.

"Дякую за всю підтримку за останні 17 днів, настав час випити пару Гіннесів. Побачимося наступного сезону! Остання і спати", – написав Вільямс.

У фіналі він зазнав поразки від Чжао Сіньтуна, який став першим чемпіоном світу з Китаю.

Зазначимо, що Чжао для проходу в основну стадію ЧС-2025 подолав усі 4 кваліфікаційні раунди. Справа в тому, що він через 20-місячну дискваліфікацію, пов'язану з участю в скандалі з договірними матчами у 2023 році втратив професійний статус.

За перемогу Сіньтун отримав 500 тисяч фунтів, а також 10 000 рейтингових очок.

Минулого року тріумфатором став англієць Кайрен Вілсон. Цього року він вибув у першому раунді від китайця Лея Пейфаня.

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