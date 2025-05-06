Ще одна і піду спати: фіналіст чемпіонату світу показав, як "відсвяткував" поразку

Фіналіст World Snooker Championship 2025 Марк Вільямс подякував усім за підтримку. Також він радий, що зміг нарешті випити кілька алкогольних напоїв.

Про це валлієць повідомив у себе в соцмережах.

" Дякую за всю підтримку за останні 17 днів, настав час випити пару Гіннесів. Побачимося наступного сезону! Остання і спати", – написав Вільямс.

thanks for all thensupport heblast 17 days, tome forncouoke guinessesss now . #seeyouallnexraeason pic.twitter.com/DMzSt4rzeI — MARK WILLIAMS M.B.E (@markwil147) May 5, 2025

last one im off to bed pic.twitter.com/OuCsQR4G2f — MARK WILLIAMS M.B.E (@markwil147) May 5, 2025

У фіналі він зазнав поразки від Чжао Сіньтуна, який став першим чемпіоном світу з Китаю.

Зазначимо, що Чжао для проходу в основну стадію ЧС-2025 подолав усі 4 кваліфікаційні раунди. Справа в тому, що він через 20-місячну дискваліфікацію, пов'язану з участю в скандалі з договірними матчами у 2023 році втратив професійний статус.

За перемогу Сіньтун отримав 500 тисяч фунтів, а також 10 000 рейтингових очок.

Минулого року тріумфатором став англієць Кайрен Вілсон. Цього року він вибув у першому раунді від китайця Лея Пейфаня.