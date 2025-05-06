Колос розгромив Ладомир у матчі жіночого чемпіонату України

У вівторок, 6 травня, жіноча команда Колоса у матчі 8 туру другого етапу Вищої ліги в чемпіонській групі на виїзді розгромила Ладомир з рахунком 5:0.

У першому таймі дубль оформила Людмила Куніна, у другій половині матчу хеттрик на свій рахунок записала Віолета Тян.

Колос завдяки цій перемозі набрав 41 очко. Команда з Коваліки продовжує йти на 3 місце в турнірній таблиці, відстаючи від Ворскли та Металіста 1925 на 5 і 2 очки відповідно.

Для Ладомира ця поразка стала четвертою поспіль. Команда залишається на заключному, 6 місці у чемпіонській групі з 12 балами.

Чемпіонат України серед жінок – Вища ліга

Другий етап, чемпіонська група

Ладомир – Колос – 0:5 (0:2)

Голи: 0:1 – 10 Куніна, 0:2 – 12 Куніна, 0:3 – 50 Тян, 0:4 – 68 Тян, 0:5 – 90+1 Тян (з пенальті)

Нагадаємо, 1 травня Кривбас на виїзді обіграв Пантер 3:1.