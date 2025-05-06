Гамільтон – про скандал під час Гран-прі Маямі: Я не буду вибачатися за те, що я боєць

Пілот Феррарі Льюїс Гамільтон прокоментував свої агресивні радіообміни з гоночним інженером по ходу Гран-прі Маямі.

Слова 40-річного британця наводить Motorsport.

На останньому відрізку гонки, у якій він фінішував восьмим, Гамільтон став співавтором драми італійської стайні. Скудерія довго не могла визначитися, чи варто їй міняти сера Льюїса та Шарля Леклера позиціями.

Замість того, щоб вибачитися за свою поведінку, семиразовий чемпіон світу виправдав її тим, що його слова лише показали вогонь, який все ще горить в ньому. Він пояснив, що коментарі були більше саркастичнимі, ніж агресивними.

"Принаймні все це було в межах дозволеного, без лайок. Я не знаю, що ви напишете, чи був я нешанобливим, чи ще щось. Чесно кажучи, мені так не здалося. Я лише показував, що давайте, хлопці, я просто хочу перемогти. В мені все ще горить той вогонь. Я відчуваю, як він виривається назовні. Я не збираюся вибачатися за те, що я боєць. Я не збираюся вибачатися за те, що все ще хочу цього. І я знаю, що всі в команді теж цього хочуть", – сказав Гамільтон.

Раніше стало відомо, що Шарль Леклер не тримає зла на Льюїса Гамільтона за те, що відбулося під час Гран-прі Маямі.

Нагадаємо, що, за словами Гельмута Марко, Макс Ферстаппен не думає про розставання з Ред Булл.